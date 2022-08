’Hierom wilde ik de Queen vermoorden’

Premium Royals

Geen cent te makken, maar Fergie koopt huis van 5 miljoen

Het is een komen en gaan in Windsor deze zomer. Terwijl prins William en Catherine hun geliefde Kensington Palace in Londen verruilen voor een nieuw stulpje in Windsor, laat Sarah Ferguson juist Royal Lodge in Windsor achter voor een huis in Mayfair, Londen. Ze telde daar maar liefst vijf miljoen po...