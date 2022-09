Cate Blanchett als vallende ster in #MeToo-film ’Tár’

Film

Sekskomedie met Emma Thompson opent festival Film by the Sea

De spraakmakende Britse sekskomedie Good Luck To You, Leo Grande opent dit jaar het festival Film by the Sea in Vlissingen. In de film, die eerder op het festival van Berlijn te zien was, speelt actrice Emma Thompson een vrouw van middelbare leeftijd die een sekswerker inhuurt.