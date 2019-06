Parfumdiva Gloria Vanderbilt (95) overleden

Hij onthulde dat Vanderbilt thuis is overleden aan maagkanker, omringd door ’schoonheid en vrienden’. „Ze was klaar. Ze was klaar om te gaan”, vertelt de emotionele tv-ster aan zijn kijkers. „Ze is gestorven op de manier die ze wilde.”

„Wat een buitengewoon leven had zij. Wat een bijzondere moeder en wat een ongelooflijke vrouw. Ze hield van het leven en leefde het op haar eigen voorwaarden.”, voegde Cooper eraan toe.

Gloria Vanderbilt was artieste, auteur, mode-ontwerpster, actrice en een echte socialite in New York, als erfgename van het Vanderbilt-fortuin, van de steenrijke Amerikaanse familie van Nederlandse afkomst. Ook had ze een indrukwekkende lijst minnaars, waaronder Marlon Brando, Frank Sinatra, Howard Hughes en Roald Dahl.