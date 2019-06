Johnny de Mol met de billen bloot

„Ik ga met de billen bloot”, zegt de presentator tegen BuzzE. „Ik wilde dingen eindelijk eens vertellen vanuit mezelf in plaats van dat ik dat bijvoorbeeld op social media doe. Of in een talkshow als De Wereld Draait Door of Pauw waarin je met een paar minuten niet genoeg de tijd hebt om echt lekker uit de verf te komen.”

In Hier is de Mol! deelt Johnny verhalen en anekdotes over zijn familie, goede doelen en zijn vroegere rock-’n-rollbestaan. Dit onder begeleiding van een band, met bekende covers en nieuwe zelfgeschreven nummers. Het is ook een show met een boodschap. „Zonder belerend te zijn. Ik hoop dat mensen erna geneigd zijn om bij het oude vrouwtje in de straat langs te gaan die net haar man is verloren.”

’Lijkjes’

Die boodschap wil hij overbrengen met verhalen uit zijn eigen familie, maar ook bijvoorbeeld uit zijn ervaringen met het helpen van vluchtelingen op Lesbos. „Ik vertel een verhaal over een Koninginnedag waarbij ik een klein ongelukje had op een boot waar mijn toenmalige schoonouders, de ouders van Chantal Janzen, bij waren. Maar daarnaast vertel ik ook dat ik in Lesbos lijkjes uit het water heb gehaald. Dat zijn twee uitersten van wat ik heb meegemaakt, maar dat gaat hand in hand in het theater.”

Een eigen theatershow was niet per se iets wat al jaren op Johnny’s bucketlist stond. „Ik heb veel lezingen gegeven over onder meer medemenselijkheid en ik denk dat ik daardoor door de jaren heen wel een goede tone of voice heb gevonden. Met een positieve toon beladen onderwerpen bespreekbaar maken. Als je de mogelijkheid hebt om te helpen en dat nalaat dan ben je een pannenkoek.”

Familie

Door die lezingen kreeg de presentator het idee het theater in te gaan. Dat hij op het podium ook verhalen deelt over zijn familie, die doorgaans niet zo open is over privézaken, was geen probleem. „Ze zijn redelijk beschermend, maar snapten dat dit het moment is om uit te leggen hoe dingen zitten. Er werd vol begrip op gereageerd.”

Johnny is gespannen voor de try-out zaterdag in het Tobacco Theater in Amsterdam, maar ’niet té’. „Het zijn wel echt try-outs waarbij we gaan proberen wat wel en niet werkt. Ik ken de verhalen natuurlijk heel goed, maar is het wel een geheel en werken de liedjes erbij? Dat gaan we allemaal ondervinden, maar ik sta te popelen.”

Zelfgeschreven liedjes

Ook het zingen van zijn zelfgeschreven nummers is nog wel een reden voor kriebels. „Dat vind ik wel spannend, ja. Dat is ook niet iets dat ik normaal doe.” Maar dat komt wel goed, denkt Johnny die na meerdere try-outs op 19 september de première in het Amsterdamse DeLaMar Theater heeft. „Guus Meeuwis zei tegen me dat mijn liedjes zo puur zijn dat het gevoel ervan hoe dan ook wordt overgebracht. Dan is het ook niet erg als je een noot net niet haalt.”