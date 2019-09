Schoonheid kan in van alles zitten. In Mahalia’s tweede album Love and compromise zit het bijvoorbeeld alleen al in het outro van het nummer Good company. Niet in de strijkers zelf, of filmisch trage noten. Zelfs niet in hoe dat uiteindelijk weer ’verstoort’ wordt door gespreksflarden. Het zit ’m in de enorm fijne 90s-R&B-sfeer die dit alles oproept. Schaamteloos toegegeven!