Justin Bieber: ’Ik ging het afgelopen jaar door een diep dal’

„Ik ging de laatste twaalf maanden door een diep dal, maar mijn vrouw was er voor me. Ze houdt onvoorwaardelijk van mij en heeft me niet opgegeven toen het moeilijk werd. Ik vroeg me echt af of het ooit weer goed met me zou komen, maar Hailey hield me een spiegel voor en zei me dat ik in mezelf moest blijven geloven. Dat maakt onze relatie zo bijzonder. Het gaat niet alleen maar om de ’lovey dovey’ momenten, maar juist ook om de keren wanneer alles niet lekker loopt”, aldus Justin.

Bieber hoopt mensen met zijn nieuwe album te inspireren, na een jaar vol onzekerheid vanwege de pandemie. „Mensen zijn geliefden verloren, hun huis, hun baan, hun zekerheid. Alles is op z’n kop komen te staan. Muziek kan je helpen om licht aan het einde van de tunnel te zien.”

Hailey liet eerder deze week in een interview met ELLE Magazine weten dat ze zichzelf ’voor altijd samen ziet met Justin’. „Ik leer elke dag weer iets nieuws over hem en onze relatie. Natuurlijk hebben wij ook onze ruzietjes van tijd tot tijd maar daar komen we altijd uit. Het is soms best lastig om een relatie te hebben waarbij de hele wereld meekijkt, maar ons geloof in God houdt ons met beide benen op de grond. Daarbij spreken we ook regelmatig met een therapeut, als we er zelf niet meer uitkomen. Dat werkt heel verhelderend.”