Spanje als besluit

Thuis vraagt haar zwangere dochter om aandacht. Maar Lou is vertrokken met een reden: ze wil eindelijk eens kunnen nadenken over haar eigen leven.

In het tragikomische Mi vida verbreedt de Schiedamse kapster haar horizon via een taalcursus. Spaanse woordjes stampen is daarbij echter bijzaak. Lou raakt bevriend met een lerares die, net als zij, moeite heeft met veranderingen. Intussen mogen haar studiegenoten misschien een halve eeuw jonger zijn, maar ook zij zitten op de rand van een nieuwe levensfase.

Dat met name Lou zelf ontroert, heeft niet alleen te maken met het prettig ingetogen acteerwerk van Loes Luca. Ook scenarist Roos Ouwehand en regisseur Norbert ter Hall geven haar ontwapenende karaktertrekken mee. Tijdens een dronken karaoke-avond kan Lou luidkeels This is my life zingen, maar in een videogesprek met haar kinderen blijkt die boodschap toch een stuk moeilijker uit te spreken. En dat Lou zichzelf deels verbergt met een pruik, geeft intussen ook iets prijs over wat ze heeft meegemaakt.

Lou’s nieuwe levensinzichten verrassen misschien niet, maar belangrijker is het intieme en oprechte gevoel dat Mi vida uitstraalt. Dat maakt deze tragikomedie hartverwarmend.

✭✭✭✭