Olcay Gulsen graag in Temptation Island VIPS

„Ik weet dat ze diep van binnen heel graag wil, maar dat ze het nog moeilijk vindt om naar buiten te brengen. Dus we gaan dat komend jaar lekker in masseren en dan kan ik jullie verzekeren: Olcay doet volgend jaar mee en haar manager staat er volledig achter.”

Kaj presenteert deze editie met Yolanthe Sneijder-Cabau. Donny Roelvink en zijn vriendin Amijé doen mee aan de ’VIP-editie’ van Temptation Island, die vanaf donderdag op Videoland is te volgen. Naast Donny en Amijé doen voormalig Utopia-bewoners Ruud en Rowena en oud-Temptation Island-deelnemers Niels en Rosanna mee. Het vierde koppel bestaat uit Stefano en Gelina, die overigens niet bekend zijn bij het grotere publiek.

Yolanthe: „Het is een hele heftige editie geworden. Veel heftiger dan we hadden gedacht. De meeste vips zijn vaker op televisie geweest en weten hoe het werkt, waar de camera’s hangen en wat de programmamakers wensen. Maar vip of geen vip, je bent mens.” Kaj: „Alle koppels hebben een eigen verhaallijn die los van elkaar allemaal leuk zijn om te volgen.”

De opnames van Temptation Island waren in Mexico.