Lady Gaga dolblij met eerste filmrol

Ⓒ ZUMAPRESS.com

De trailer van de film A Star Is Born, waarin Lady Gaga schittert naast Bradley Cooper, is wereldwijd zeer goed ontvangen. Het is de eerste officiële filmrol van Gaga, wier eigenlijke naam Stefani Germanotta is, en tevens het regiedebuut van Cooper. Via Twitter laat de zangeres weten ’vereerd te zijn om onderdeel te mogen uitmaken van deze geweldige film’.