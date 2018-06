Mariah Carey wijt bipolariteit aan jeugd

„Mijn moeder is Iers-Amerikaans en mijn vader Afro-Amerikaans en Afro-Venezolaans. Er kwam ooit een vriendinnetje bij mij spelen toen ik klein was en ze barstte in tranen uit toen ze mijn vader zag. Ze had nog nooit een donker persoon gezien en schrok daar enorm van. Ik heb veel moeten doorstaan tijdens mijn jeugd om geaccepteerd te worden en mezelf iets waard te vinden. Ik voelde me altijd anders dan anderen, omdat ik bi-raciaal was en we geen geld hadden om te ontsnappen aan de realiteit van het dagelijks leven”, aldus Mariah.

Op haar huwelijk met haar vroegere platenbaas Tommy Mottola kijkt de zangeres met gemengde gevoelens terug. „Het heeft me zeker gevormd, maar het heeft ook z’n sporen achtergelaten. Wanneer je je emoties constant in bedwang moet houden, je bewust moet zijn van elke stap die je zet en toestemming moet vragen om überhaupt te bestaan, dan houd je daar wel iets aan over, ja.”

Carey zei ook slachtoffer te zijn geweest van seksueel ontoelaatbaar gedrag gedurende haar carrière, maar heeft daar een minder groot trauma aan overgehouden dan de relatie waar ze in zat. „Hij had de volledige controle over ons samenzijn.”