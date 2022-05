Kijkers in binnen- én buitenland lyrisch over S10

Verschillende kijkers waren te spreken over de emotie die S10 opnieuw in haar nummer De diepte wist te stoppen. „Dikke brok in mijn keel”, „kippenvel” en „aangrijpend” zijn slechts een paar termen die voorbij vliegen kort na het optreden in Turijn.

De echte fanaten hadden de zangeres ook afgelopen dinsdag al gezien. Ook toen klonken er al lovende reacties, maar kijkers vonden het optreden van zaterdagavond toch net weer een tikje beter.

Niet alleen de Nederlandse kijkers blijken onder de indruk te zijn van S10. „Voor ons is dit een (S)10 uit 10”, laat de BBC weten via Twitter.

Zelfs Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling reageerde kort na het optreden via Twitter. „Oh dat vond ik geweldig”, laat ze in een korte reactie weten, samen met de Nederlandse vlag.

Sommige kijkers hadden ook duidelijke lol met De diepte. Wie het nummer kent, zal onderstaande beeldgrap ook meteen begrijpen.

Helaas bleek niet iedereen van S10 te kunnen genieten. Een stroomstoring gooide bij sommige kijkers roet in het eten.