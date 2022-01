Premium Het beste van De Telegraaf

’Furieuze prins William had absoluut geen zin in gezellig onderonsje met Harry’

Door Onze redactie

De relatie tussen de prinses William (l.) en Harry is de laatste jaren flink verwaterd. Ⓒ Getty Images

Na de wervelwind aan geruchten over het divagedrag van Meghan, het geruchtmakende interview met Oprah Winfrey en natuurlijk de verhuizing na de Verenigde Staten, stonden de zonen van prinses Diana afgelopen zomer, ondanks alles, gebroederlijk naast elkaar om samen het standbeeld van hun moeder te onthullen. Maar het had weinig gescheeld of prins Harry had er in zijn eentje gestaan. „Prins William was woest en wilde er absoluut niet bij zijn.”