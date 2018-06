Peter R. de Vries haalt keihard uit naar Humberto Tan

Zo haalde hij onder andere de affaire van Humberto met Dionne Stax nog eens aan. Als blijkt dat Goedele Liekens maar liefst 37 keer te gast is geweest bij RTL Late Night, zegt Peter: „37 keer een soort van erotische workshop is ook late night wel wat te veel van het goede. Maar wat de redactie je nog het meest nadraagt, is dat je de door haar bijgespijkerde vaardigheden nota bene bij de concurrentie, de publieke omroep, bent gaan praktiseren. Met als gevolg dat je een paar keer per week in de opening van het NOS Journaal zat.”

Als er vervolgens wat besmuikt gelachen wordt in de zaal en Humberto ook niet weet hoe hij moet kijken, zegt de misdaadverslaggever: „Ja, het is een roast.” De presentator weet vervolgens nog uit te brengen: „Ik weet niet waar je het over hebt.”

Privé wist vorig jaar te onthullen dat Humberto en Dionne een affaire hadden. De presentator is inmiddels weer terug bij zijn vrouw Ineke, maar woont nog steeds niet thuis.