Tony Neef kijkt uit naar Elisabeth in Concert

Naast Tony Neef doen Stanley Burleson en Pia Douwes dit jaar mee aan de concertuitvoering van de musical Elisabeth, over het leven van de Oostenrijkse koningin. De rest van de cast bestaat uit Doris Baaten, Jeroen Phaff en Addo Kruizinga.

Tony Neef speelt de rol van verteller Luigi Lucheni in de voorstelling. „De voorstelling laat zien dat niet alles rond Sisi rozengeur en maneschijn is. Dit is het echte verhaal over Elisabeth en dat vind ik het mooie aan deze concertversie. De musical is eerlijk.”

Cadeautje

De voorstelling was in 2017 te zien op Paleis het Loo, maar deze locatie is dit jaar niet beschikbaar door een verbouwing. Tony Neef: „Het nieuwe concept slaat aan. Vorig jaar bestond de reeks uit acht voorstellingen met vierduizend bezoekers. Dit jaar beslaat de reeks vijftien voorstellingen. Het voelt voor mij als een cadeautje.”

De eerste voorstelling van de reeks wordt vrijdagavond opgevoerd. De eerste week zit zo goed als vol met 4000 bezoekers per avond. Tijdens de tweede week tot en met 24 juni zijn nog stoelen beschikbaar.