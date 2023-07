Concerten zwangere Floor Jansen afgelast vanwege gezondheid

„Ik ben uitgeput geraakt na mijn laatste show met Nightwish in Finland. Zodanig dat ik instortte en per ambulance naar het ziekenhuis moest”, laat Jansen weten in een verklaring. „Aldaar constateerde de dokters dat mijn baby gezond is en ik geen ernstige ziektes heb. Maar dat ik wel zodanig vermoeid was geraakt, dat doorwerken geen optie meer is.”

Jansen hoopte dat haar energie na drie weken weer hersteld zou zijn, maar dat blijkt niet het geval. „Om de gezondheid van zowel mezelf, als die van mijn ongeboren baby te waarborgen, moet ik me koest houden en me volledig op mijn herstel en de laatste fase van mijn zwangerschap concentreren.”

Royal Park Live is op het landgoed van Paleis Soestdijk. Voorgaande jaren gaven onder anderen Sting, Jack Johnson, Gregory Porter, Elvis Costello, Damien Rice, Van Morrison en Oleta Adams er concerten. Jansen haalt haar show volgend jaar in.