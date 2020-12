Simon Cowell overweegt miljoenen schadeclaim tegen e-bikebedrijf

Cowell denkt na over een schadeclaim van 10 miljoen pond (bijna 11 miljoen euro) en is zich aan het informeren over zijn rechten. De klokkenluider uit zich kritisch over de nieuwste e-bike van het bedrijf, die bijna zestig keer zo krachtig is dan normale e-bikes. De fiets is volgens de bron enorm gevaarlijk en het was slechts ’een kwestie van wachten tot het misging’.

De val had Cowell, die wel een helm droeg, bijna kunnen verlammen, zegt de klokkenluider. De fiets zou nooit verkocht mogen worden zonder specialistische training en uitleg. Op de fiets kun je maar liefst een snelheid van 95 kilometer per uur bereiken.

De presentator, onder meer bekend als jurylid bij X-factor en Britain’s Got Talent, werd zes uur lang geopereerd aan zijn rug. Hij moest de finale van America’s Got Talent in september missen en kan ook niet bij de kerstaflevering zijn van Britain’s Got Talent.