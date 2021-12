Madonna beschuldigt Tory Lanez van illegaal gebruik Into the Groove

Blijkbaar stuurde de zangeres in eerste instantie een privébericht naar Lanez maar dat werd niet beantwoord. Daarop schreef ze in de comments van een post waarin hij het nummer promoot: „Lees je berichten over het illegale gebruik van mijn nummer Get into the Groove.”

Als Madonna een zaak aanspant tegen Lanez, zijn dat niet zijn enige juridische problemen. Binnenkort gaat een rechtszaak van start over een ruzie met Megan Thee Stallion in de zomer van 2020 waarbij hij op de voeten van de muzikante schoot.