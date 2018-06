René van Kooten beklimt Alpe d’Huez

Onder de deelnemers zijn onder anderen Guido Weijers, weerman Marco Verhoef en René van Kooten. Zij gaan op de fiets het gevecht aan met de 21 haarspeldbochten.

Het evenement vindt dit jaar voor de dertiende keer plaats. Sinds 2006 is er in totaal 150 miljoen opgehaald. Rond 20.00 uur, als de laatste deelnemers over de finish zijn gegaan, wordt het voorlopige eindbedrag van de actie bekendgemaakt.

Thuisblijvers kunnen de dag volgen via een gezamenlijke uitzending op verschillende regionale omroepen. Verder is het evenement te volgen via Facebook (Alpe d’HuZes), Instagram en Twitter.