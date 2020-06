Johnny de Mol vertelt over bijzondere thuisquarantaine met ex Anouk

„Wij hebben heel dicht op elkaar gezeten natuurlijk. Mijn vrouw is vrij kwetsbaar en heeft last van bronchitis”, legt Johnny uit. „We hebben de vader van mijn bonusdochter Kiki in huis gehad met zijn vriendin. Om het heen en weer pendelen te vermijden. Dat was eigenlijk best wel gezellig. Hopelijk blijven er een aantal dingen die er nu zijn gebeurd, zoals de saamhorigheid en elkaar helpen, plakken.”

Eerder blikte Anouk op Moederdag al terug op de bijzondere situatie. „Zes weken woonden wij met z’n zevenen bij elkaar onder één dak om deze nare coronatijd wat aangenamer te maken”, schreef Anouk op Instagram bij een tekening van haar dochtertje waarop zeven hoofden te zien zijn.

Anouk was 2,5 jaar samen met haar ex-vriend Co, met wie ze dochter Kiki heeft. In 2018 stapte ze met Johnny in het huwelijksbootje. Samen hebben zij twee zoons: Johnny Jr. en Fender.