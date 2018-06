Redbad eerste Nederlandse film in 4DX

Redbad is de eerste vaderlandse productie waarbij dit ook mogelijk is, maakte producent Farmhouse Pictures donderdag bekend. Daarnaast is het spektakel van regisseur Roel Reiné de eerste Nederlandse film waarvan het geluid in ontworpen in Dolby Atmos, een geavanceerd nieuw geluidssysteem dat in Hollywood vaak bij actiefilms wordt gebruikt. Een aantal bioscopen in Nederland biedt dit ’speciale geluid’ al aan.

De film vertelt over de Friese held Radboud (Gijs Naber) die in de vroege middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen de christenen die hun geloof met harde hand opdrongen in de lage landen. Andere hoofdrollen worden vertolkt door Lisa Smit, Egbert Jan Weeber, Loes Haverkort, Derek de Lint, Martijn Fischer en Aus Greidanus sr. De film is vanaf 28 juni in de Nederlandse bioscopen te zien.

De wereldpremière van Redbad is op zaterdag 23 juni in Leeuwarden, op het Wilhelminaplein. Hier kunnen vele duizenden mensen bij aanwezig zijn. De rechten van de film zijn al aan veertien landen verkocht, waaronder de VS.