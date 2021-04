Opnames nieuw seizoen Boer zoekt vrouw nog dit jaar

Entertainment

Geraldine Kemper: ’Ik vind het lekker om af en toe geslagen te worden met een zweep’

RTL-presentatrice Geraldine Kemper loopt al een tijdje met haar hoofd in de wolken. Niet alleen is ze tot over haar oren verliefd, ook gaan er op seksueel gebied een aantal nieuwe deuren voor haar open. „Zo open praten over fetisjen en dat soort dingen, dat is heel gemakkelijk bij hem.”