Kesha ’bijna dood’ na invriezen eicellen

Ⓒ Getty Images

Kesha is naar eigen zeggen begin dit jaar „bijna doodgegaan” aan complicaties van het invriezen van haar eicellen. De 36-jarige zangeres lag in januari ruim een week in het ziekenhuis, vertelt ze aan het Amerikaanse tijdschrift SELF.