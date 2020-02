Ruim half miljoen kijkers voor nieuw programma Gordon en Patty

Maandag ging ook een nieuw seizoen van URK! van start, over het wel en wee op het voormalige eiland. Dat programma, ook uitgezonden op SBS6, wist 599.000 kijkers aan zich te binden. De uitreiking van de Oscars, die in de nacht van maandag op dinsdag op FOX werd uitgezonden, hield 56.000 kijkers wakker. In de Verenigde Staten zorgde de uitreiking van de belangrijkste filmprijzen van het jaar maandag nog voor een kijkcijferdieptepunt toen er 'slechts' 23,6 miljoen Amerikanen zaten te kijken.

Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20 uur, daarvoor schakelden ruim 2,1 miljoen mensen in. Het bulletin van 18 uur (1,6 miljoen) en Eenvandaag (1,4 miljoen) maken de top drie compleet.

In de ’talkshowoorlog’ was Op1 de winnaar van de dag: 883.000 keken naar de talkshow, terwijl Jinek 628.000 kijkers wist te boeien.