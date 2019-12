Kanye West viert 1-jarig jubileum Sunday Service

Hoewel Kanye het afgelopen jaar vaker heeft gepredikt dan gerapt, is hij er niet om zijn fans zijn ideeën op te leggen. „Ik zeg niet wat mensen moeten doen. Ik vertel ze wat ik doe”, vertelt hij in een filmpje dat te zien is op TMZ.

Ook vertelt de rapper dat de Sunday Service zijn leven heeft gered en zei hij een oplossing te hebben voor dakloosheid wereldwijd, zonder dat verder toe te lichten.

De rapper bracht vorige week zijn eerste Sunday Service-album uit. Op Jesus Is Born staan negentien gospelnummers die hij opnam met zijn eigen kerkkoor. In oktober bracht hij al een door religie geïnspireerde plaat uit: Jesus Is King.

