Sylvie Meis weigert nieuwe achternaam: ’Nooit!’

Nog niet zo lang geleden reisden Sylvie Meis met haar aanstaande Niclas Castello naar Florence om op hun trouwlocatie de laatste details van hun bruiloft te regelen. Maar toen gooide de uitbraak van het coronavirus roet in de bruidstaart en wacht het stel, vooralsnog apart van elkaar in Duitsland, op betere tijden.

In de tussentijd hebben de presentatrice en de kunstenaar zich wel alvast kunnen buigen over een aantal belangrijke zaken, zoals Sylvies mogelijke nieuwe achternaam. Daarover vertelt ze in de podcast Mit Den Waffeln Einer Frau: „Hij (Castello, red.) weet ook dat ik een carrière heb opgebouwd en Sylvie Meis ben. En dat begrijpt hij ook. Ik wil dat ook niet. Ik heb hard genoeg gewerkt en gestreden om als 42-jarige vrouw op dit punt te zijn. En niet om mijn naam weer veranderen. Nooit.”

Sylvie, die in het gesprek benadert dat haar achternaam tevens een ’merknaam’ is, trouwde in 2005 met voormalig profvoetballer Rafael van der Vaart, wiens achternaam ze destijds wél aannam.

Sylvie en Niclas hopen binnenkort een nieuwe trouwdatum, ergens in september, te kunnen prikken, maar het is allerminst zeker of dit gaat lukken. Aan het Duitse Bunte vertelde de presentatrice onlangs gelaten: „Er spelen belangrijker dingen dan onze bruiloft. Natuurlijk is het triest en jammer dat we alle feestelijkheden ter gelegenheid van ons huwelijk moeten uitstellen. Maar andere personen en ondernemingen worden momenteel harder getroffen dan wij. Daarom zullen we niet klagen, maar afwachten hoe deze hele coronasituatie zich ontwikkelt.”