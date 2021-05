Er is altijd wat met Tino Martin

Sterren

Zanger en Levi’s 501-model Nick Kamen (59) overleden

Zanger en model Nick Kamen is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van beenmergkanker. De Brit, die in de jaren tachtig zijn opwachting maakte in de beroemde Levis 501-commercial en later Madonna’s protegé werd, scoorde hits als Each Time You Break My Heart en I Promised Myself.