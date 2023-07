Premium Het beste van De Telegraaf

’Hollandse’ Rebecca Romijn waarschuwt fans voor Star Trek-serie: ’Ga Strange New Worlds vooral niet bingen’

Door Willem Schouten Kopieer naar clipboard

Rebecca Romijn Ⓒ Getty Images

Geld bestaat niet in Star Trek, maar in zijn bijna 60-jarige geschiedenis leverde de serie Hollywood wel maar liefst 10,6 miljard dollar op. Een astronomisch bedrag. Met Strange New Worlds zijn we weer beland waar we al die jaren geleden begonnen, op The Enterprise. Zonder Kirk, maar met Spock en meer ’Hollandse’ inbreng.