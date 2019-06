Shelly Sterk verrast met babyshower

Op Instagram schrijft Shelly: „Deze had ik even niet zien aankomen.” Ook laat de blondine weten dat de speciale dag helemaal ’de bom’ was. Shelly liet later via Instagram Stories weten ’nog steeds in shock’ te zijn.

Begin april maakte de 28-jarige presentatrice bekend in verwachting te zijn. Het is het eerste kindje voor Shelly en haar man Mark. Het geslacht van het baby’tje is ook al bekend: een jongetje!

Vorig jaar zijn de aanstaande ouders in Italië getrouwd.