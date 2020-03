Sterren dankbaar voor 15 jaar De wereld draait door

Tim Hofman prijst presentator Matthijs van Nieuwkerk. „Lang verhaal kort: als programmamaker naast Matthijs zitten is alsof je voetbalt met Johan Cruijff: hij scoort, jij mag meekijken”, schrijft de presentator op Instagram. Tim schoof maar liefst 44 keer aan in DWDD en deed dat met plezier. „Matthijs, áls je ooit weet hoe Instagram werkt en dit leest (lijkt me sterk, maar ok): je bent de koning man. Dank voor het mee mogen kijken, dank voor je kunde, dank voor 15 jaar op ongekend level een programma maken. Ik ga het missen man. Zie je voor de volgende camera. Groet en maak moois!”

Presentatrice Marieke Elsinga spreekt op Instagram van het einde van een tijdperk. „Wat een eer om er twee maal te gast te zijn geweest. Vele andere uitzendingen was ik erbij, als kijker vanaf de bank. Bord op schoot. Jeetje wat ga ik DWDD en Matthijs missen! (PS. Ik keek vaker Boulevard hoor).”

Ook andere oud-gasten als Danny de Munk, Michiel Veenstra en Frank van der Lende staan stil bij het einde van het programma. Volgens Hadewych Minis is er zelfs „niks meer aan zo”, maar helpt het optreden van Ilse DeLange in de laatste aflevering haar wellicht om „de boel een beetje te turnen.”

Victor Reinier vindt het juist goed dat DWDD nu stopt. „Nu zullen we altijd blijven denken dat het te vroeg is geweest. Hulde aan alle medewerkers vanaf het begin tot dit slot. En aan Mathijs van Nieuwkerk. Wat een geweldenaar. Dank voor alle mooie tv.”