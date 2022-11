Gerard Joling: ’Zo is mijn moeder er toch bij’

Premium Sterren

Nederlandse Diede valt in bij K3: ’Na zo’n dag ben je kapot’

Zeven shows in één week. Dat het tempo bij K3 moordend is, weet nu ook Diede van den Heuvel (22). Maar ze houdt goed stand. De Nederlandse valt de komende tijd in voor de zwangere Hanne Verbruggen (28) en ziet zo, al is het maar voor even, een droom in vervulling gaan. „Het voelt gek dat het straks ...