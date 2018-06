Amber Heard verovert ex Heidi Klum

De laatste tijd werden de twee wel vaker in één adem genoemd, maar met hun geflirt en geknuffel in het openbaar in New York, lijken de twee nu hun liefde voor elkaar te bevestigen. Niet alleen liepen ze hand in hand door de straten van de stad, ook genoten ze gezamenlijk van een diner, waar zij naar verluidt aan zijn lippen hung. Urenlang zouden ze zo intiem kletsend in het knusse Italiaanse restaurant doorgebracht hebben.

Vito Schnabel Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is voor het eerst dat er nu beelden zijn, gepubliceerd door Daily Mail, waar eerder nog onbevestigde geruchten gingen dat de twee zoenend werden gespot terwijl ze samen aan het ontbijten waren. Vito Schnabel komt uit een driejarige relatie met Heidi Klum en datete daarvoor niemand minder dan Elle Macpherson, Demi Moore en Liv Tyler, terwijl Amber Heard met Elon Musk en Johnny Depp ook de nodige A-listers op haar exenlijstje heeft staan. Begin mei had ze het ook nog even gezellig met Sean Penn.