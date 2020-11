Man opgepakt voor aanval op Ghostbusters-acteur Rick Moranis

Op 1 oktober werd Moranis, ook bekend van Honey, I Shrunk the Kids, op straat in New York tegen zijn hoofd geslagen. Hij viel op de grond en de dader ging ervandoor. Wel waren er camerabeelden van de dader.

De politie van New York twittert dat een verdachte is aangehouden en aangeklaagd voor de overval. Volgens Amerikaanse media zou het gaan om een 35-jarige dakloze.