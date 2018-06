Friends-bedenker: reünie gaat nooit gebeuren

„Dat gaat niet gebeuren. Nooit”, zei David Crane tijdens een panelgesprek van The Wrap. Volgens de tv-maker is het „klaar.” „Het was een gelukkig einde. Daarom wil je gewoon niet meer zien.”

Crane wilde wel speculeren over wat de hoofdpersonen nu zouden doen en of ze nog bij elkaar zouden zijn. „Ross en Rachel? Natuurlijk zijn ze nog bij elkaar. Ze hebben tien jaar hard aan hun relatie gewerkt.” Ook Chandler en Monica zijn volgens Crane nog altijd bij elkaar.

Friends liep van 1994 tot 2004 en betekende de doorbraak van hoofdrolspelers Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc en David Schwimmer. De serie is nog altijd mateloos populair. Al jaren wordt gespeculeerd over een mogelijke reünie.