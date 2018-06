’Woody Allen probeert wankelende carrière te redden’

De uitspraak van Allen was gewaagd in een tijd dat steeds meer acteurs en actrices hebben uitgesproken niet meer met de regisseur te willen werken, sinds Dylan Farrow eind vorig jaar in de New York Times een schrijnende oproep deed om gehoord te worden.

Zij claimt al jaren als kind door haar adoptiefvader misbruikt te zijn. Woody Allen heeft dit altijd ontkend en zegt dat zij werd opgestookt door haar moeder Mia Farrow. Zo beargumenteerde hij ook zijn uitspraak: „Ik heb met honderden actrices gewerkt – grote, beroemde, startende – en geen van hen heeft ooit iets ongepasts gemeld. Het stoort me dat ik met mensen in verband wordt gebracht die door 20, 50 of 100 vrouwen worden beschuldigd van misbruik. Ik, die door één vrouw is beschuldigd in een voogdijzaak, wat onderzocht is en niet waar is bevonden.”

In reactie daarop schreef Dylan dinsdag op Twitter: „Alle recente capriolen van Woody Allen tonen alleen maar zijn wanhoop om een wankelende carrière te redden. Alles wat hij nu zegt, is niets anders dan een berekenende PR-strategie in een poging de geloofwaardige beschuldigingen tegen hem te ondermijnen. We zijn inmiddels allemaal wijzer dan dat en weten hoever machtige mannen willen gaan om hun slachtoffers klein te houden en het zwijgen op te leggen.”