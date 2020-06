Albert Verlinde haalt stevig uit naar Femke Halsema

„Ik vind dit echt ongehoord en onvoorstelbaar: op 4 mei hield mevrouw Halsema persoonlijk tegen dat er ook maar een nabestaande op de Dam zou mogen zijn om een bloem neer te leggen en nu staat ze dit toe, op de dag dat hardwerkende ondernemers en goedbedoelende Nederlanders hun uiterste best doen om de 1,5 meter regel na te leven”, schrijft Verlinde woedend op sociale media. „Mevrouw Halsema spuugt ons in het gezicht.”

Hij wil echter wel verduidelijken dat hoewel hij het absoluut niet eens is met de drukte, hij de demonstratie absoluut steunt. „Maar dan wel volgens de regels. Het gevaarlijkste wapen in Amsterdam ligt niet op zolder in de ambtswoning, het ligt naast meneer Halsema in bed!”, besluit hij.