Eefje de Visser: nieuw album is nog elektronischer

„Maar de nadruk ligt ook op samenzang”, gaat Eefje, die dit weekeinde een aantal nieuwe nummers zingt op het Belgische Pukkelpop, verder. „Voor het eerst breng ik zelfs twee backingzangers mee op het podium. Een logische keuze: mijn ouders zaten vroeger allebei in een bandje, en van hen kreeg ik die samenzang met de paplepel ingegoten.”

Voor de langverwachte nieuwe plaat, die vermoedelijk in januari het levenslicht ziet, heeft Eefje zich laten inspireren door verschillende artiesten. „Ik werd geleid door Robyn, de Madonna van nu. Verder denk ik aan The Blaze en Jamie xx: die vette vibe wilde ik ook horen. Maar net zo goed speelt Fleetwood Mac mee in de samenzang. Als ik het nieuwe album zou moeten pitchen in drie woorden, zou dat classic, pop en elektronica moeten zijn.”

Eefje maakte afgelopen januari bekend dat er nieuw werk aan zit te komen. De eerste single Zwarte Zon kwam in juni uit. Vrijdag volgt het nummer Lange Vinnen.

Nachtlicht kwam in januari 2016 uit en werd door de Nederlandse muziekpers uitgeroepen tot een van de beste albums van het jaar.