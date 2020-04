Willeke Alberti wil zorgverleners helpen

„Ouderen, mensen met een beperking, begeleiders en vrijwilligers in de zorg, kunnen juist nu onze aandacht en waardering goed gebruiken. Aan de quarantaine kunnen we helaas niks veranderen. En dat willen we natuurlijk ook helemaal niet. Afstand houden is nu het állerbelangrijkste; uit liefde en respect voor elkaar”, schrijft Willeke Alberti op de website van haar stichting.

„Helaas kan ik nu met mijn band niet optreden in verzorgingshuizen, dat spijt me. Maar laten we afspreken dat ik, zodra het weer mag, bij zoveel mogelijk huizen langs kom. Hou vol lieve mensen!”, vervolgt ze.

Maar wat Willeke betreft blijft het niet bij enkel optreden, ze wil maar wat graag de rollen eens omdraaien en nu juist voor de zorgmedewerkers zorgen. „Ik doe even rustig aan om klaar te zijn straks, dan gaan wij voor de ouderen zorgen en alle medewerkers en hulpverleners”, vertelt de zangeres aan Shownieuws. Hoewel Willeke nog niet duidelijk wil maken wat ze precies van plan is, staat wat haar betreft wel vast dat ze straks ouderen en zorgmedewerker een hart onder de riem wil steken. „We zijn druk bezig met een heel groot team om strakjes te kunnen zorgen voor iedereen die dat nodig heeft.”