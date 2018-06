Ben Saunders wees Temptation Island VIPS af

„Wisten jullie dat wij gevraagd zijn voor Temptation Island VIPS... Wij! Zie je het al voor je: jut en jul. Hij kan nog geen fractie van een milliseconde zonder me”, zo begint Janita haar verhaal. „Ben antwoordde en ik quote: Ben je gek nee ik zet mn relatie never nooit niet op het spel... Hahaha. Aahhwww he is such a gentleman hij zou na 1,5 dag al sneaky na het andere eiland zwemmen om stiekem in me bil te knijpen.”

Eerder verklaarde Michella Kox al dat ze het programma ’nee’ verkocht heeft. Donny Roelvink en Amijé, Niels en Rosanna, Utopia-koppel Ruud en Rowena en Stefano en Gelina gaan hun liefde wel testen bij Temptation Island.