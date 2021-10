André ook niet bij Holland Zingt Hazes

Door Evert Santegoeds

De crisis rond André Hazes gaat verder. Productiebedrijf MediaLane van Iris van den Ende laat aan Privé weten dat de ster niet aanwezig zal zijn bij de Holland Zingt Hazes-concerten, volgende maand in de Ziggo Dome. André zal daar worden vervangen door Gerard Joling. Zijn zus Roxeanne is wel van de partij bij de show in Amsterdam.