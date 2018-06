Daniel Radcliffe weer naar Broadway

De 28-jarige Radcliffe speelde al eerder op Broadway, in 2016 voor het laatst in James Grahams toneelstuk Privacy. Sindsdien was hij in Londen op West End te zien in Rosencrantz & Guildenstern Are Dead.

Radcliffe maakte zijn toneeldebuut in 2007 in Equus, waarin hij uit de kleren ging. Destijds zat hij nog midden in de opnames van de laatste Harry Potter-films waarin hij de titelrol vervulde.