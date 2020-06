Lori Loughlin en echtgenoot uit exclusieve Country Club gezet

Dat meldt TMZ, die weet dat de twee zich wel moesten terugtrekken uit de club toen er een ruzie ontstond tussen leden hoe ze moesten omgaan met het paar dat eerst befaamd en nu berucht is. De twee hebben zich, na tijdenlang beweerd te hebben onschuldig te zijn, intussen schuldig verklaard aan omkoping om zo hun dochters op de vermaarde universiteit van Californië te krijgen.

Het bestuur van de Bel-Air Country Club stemde unaniem voor het schorsen van de Loughlin-Gianulli’s, waren sommige leden woedend dat hun lidmaatschap niet definitief beëindigd werd. Zo liet vooraanstaand lid en voormalig voorzitter van bestuur Michael Gallager in een furieuze brief weten dat hij zijn lidmaatschap dan introk. „BACC is een club voor heren en dames. Heren zijn geen misdadigers en andersom zijn misdadigers geen heren. Je kunt geen gerespecteerd lid zijn en tegelijk schuldig zijn aan een misdaad.” Gallager vindt dat de club zichzelf daarmee te schande maakt.

Om het niet te laten escaleren, zou het echtpaar daarop vrijwillig uit de club vertrokken zijn. Voor hun misdaden kreeg de Full House-actrice twee maanden celstraf, 150.000 dollar boete en honderd uur taakstraf, terwijl haar echtgenoot ook nog schuldig werd bevonden aan mailfraude en vijf maanden cel kreeg, een boete van 250.000 dollar en 250 uur taakstraf.