Opnames nieuwe serie All Stars van start gegaan

„We zijn begonnen...”, schrijft de zanger en acteur bij een foto van een filmklapper. Danny deelt ook een foto van de originele cast van de film All Stars uit 1997.

Eerder dit jaar werd bekend dat er een nieuwe reeks zou komen. Alle oude acteurs uit de serie en de films keren terug in All Stars & Zonen, zoals Kasper van Kooten, Peter Paul Muller, Isa Hoes, Thomas Acda, Daniel Boissevain en Raymi Sambo. De serie moet komend najaar op televisie komen.

Voetbalfakkel

All Stars ging over een groep mannelijke dertigers die in hun vrije tijd samen voetbalden. Deze mannen zijn inmiddels in de vijftig en hebben de voetbalfakkel overgedragen aan hun zoons. De voetballers van toen zijn nu barman in de club, of penningmeester.

In 1999 werd al een televisieserie gemaakt en in 2011 verscheen een tweede film. All Stars & Zonen gaat door na de eerste film. Zo is het personage van Thomas Acda in de oude serie overleden, maar keert hij wel terug in de nieuwe reeks. Het personage Hero, dat werd vertolkt door de in 2010 overleden Antonie Kamerling, wordt niet door een andere acteur gespeeld.