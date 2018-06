’Niemand weet hoe het echt zat met Kate Spade’

Zo vertelde echtgenoot Andy volgens TMZ aan de politie dat Kate ’veel dronk’. Bronnen uit de mode-industrie noemen haar nu zelfs een ’grote alcoholverslaafde’. Volgens hen zou het leven van Kate Spade in een neerwaartse spiraal geraakt zijn, zeggen zij tegen The Post. De zus van Kate zei woensdag dat haar zus depressief was, maar alle aangeboden hulp steevast weigerde uit angst voor haar imago. „Ze kon de druk van het beroemd zijn niet aan. Ze had het nooit verwacht en was er niet goed op voorbereid.” Ook liet ze de term ’bipolaire stoornis’ vallen. De rest van de familie reageerde hier laaiend op.

Ook Andy ontkent al deze uitspraken nu met klem. In een open brief in The New York Times schrijft hij dat Kate wel degelijk hulp had aanvaard; ze bezocht al vijf jaar lang een arts en slikte medicijnen tegen haar angsten. „Ze was geen alocholist en gebruikte ook geen drugs. En we hebben het zelfs nog nooit over een scheiding gehad.”

’Ze leek gelukkig’

De laatste uitspraak volgt in tegenstelling tot velerlei berichten dat Andy al zo’n zes maanden in een eigen appartement in de buurt van Kate zou wonen, in afwachting van een scheiding. Volgens een bron in People Magazine zouden de twee zelfs al beiden advocaten hebben ingehuurd om het rond te maken. „Ze hadden het scheidingsverzoek alleen nog niet officieel ingediend.”

Verschillende bronnen spreken elkaar in alles tegen. Zo zeggen enkele familieleden en vrienden dat Kate en Andy wel degelijk hun persoonlijke demonen hadden om tegen te vechten, maar zouden ze dat altijd met zorg buiten de media hebben gehouden. Maar volgens vader Earl Brosnahan leek ze in elk geval de dag voor haar overlijden, maandag, nog prima in orde. „Ze was gelukkig en we spraken af ekaar in Californië te ontmoeten.”

’Niemand weet het’

Ook een goede vriendin van Kate, Cornelia Guest, zegt dat ze een perfect gelukkig gezin leken. „Maar niemand weet wat er bij iemand kan spelen. Als de deuren sluiten, weet je het maar nooit.”