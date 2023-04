Martijn Krabbé twijfelt aan alles na uitkomen misstanden TVOH

Ⓒ ANP/HH

Martijn Krabbé heeft ’nog steeds last van’ alle misstanden die rondom The Voice of Holland naar buiten zijn gekomen. Dat zegt de 55-jarige presentator, die het programma vanaf de allereerste uitzending heeft gepresenteerd, in gesprek met Veronica Superguide.