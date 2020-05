Kasteel zoekt 400 nieuwe vrienden

Kasteel Duivenvoorde en het omliggende park zijn nu zestig jaar open voor het publiek. Ⓒ Foto Serge Ligtenberg

Een Frans château langs de Loire bezoeken, zit er deze zomer waarschijnlijk niet in. Maar gelukkig zijn in Nederland ook veel fraaie kastelen te bewonderen. Zoals Duivenvoorde in Voorschoten, een landgoed dat bijna 800 jaar in familiebezit is gebleven. Vanaf 1 juni kunnen gezelschappen van maximaal vier personen een coronaproof privérondleiding boeken door de deftige buitenplaats die vol grappige verhalen blijkt te zitten.