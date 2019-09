John de Mol vraagt alsnog vonnis tegen Facebook

De Mol daagde Facebook dit voorjaar voor de rechter, omdat hij vond dat het sociale netwerk te weinig doet om misleidende advertenties te weren en niet mee te werken als hij deze partijen zelf probeerde aan te pakken. De rechter wilde echter dat de partijen nog een keer zouden proberen er samen uit te komen.

Hoewel de termijn waarbinnen dat moest gebeuren een aantal keren is verlengd, is die poging volgens De Mol echter ’verzand in van het kastje naar de muur sturen gedrag dat hij al eerder bij het bedrijf had gesignaleerd’. „Waarom is het zo moeilijk voor Facebook om maatregelen te nemen tegen dit soort advertenties? Ik kan dit niet langer tolereren en vraag de rechter daarom alsnog om vonnis te wijzen in deze zaak”, schrijft hij in een verklaring.

Hij noemt het gedrag van Facebook dat ’zijn platform ter beschikking stelt aan criminelen met als doel om onschuldige mensen op te lichten’ dan ook ’stuitend’.

Bitcoins

In de advertenties waar de zaak om draait, wordt onder andere wel beweerd dat De Mol een manier zou hebben gevonden om rijk te worden met de handel in bitcoins, waarin ook ’de krap bij kas zittende Nederlander’ zou kunnen meeprofiteren. Mensen die in deze nepadvertenties trappen, komen er dan achter dat ze hun geld kwijt zijn en John de Mol er niets mee te maken heeft. Ook de reputaties van beroemdheden als Humberto Tan, Waylon en Roy Donders worden bij dit soort oplichtingspraktijken gebruikt. De criminelen achter deze praktijken zijn vervolgens niet te achterhalen.

Facebook beweerde voor de rechtbank dat het alles al doet en ’prompt ingrijpt’ bij melding van misbruik en dat het te ingewikkeld zou zijn om dit soort advertenties helemaal uit de tijdlijnen van gebruikers effectief te blokkeren.

Een woordvoerder van Facebook was maandagmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar.

