John de Mol vraagt rechter om alsnog vonnis te wijzen in Facebook-zaak

De gesprekken met Facebook over de gewenste preventieve maatregelen leken eerst goed te verlopen. Maar het vastleggen van de gemaakte afspraken bleek volgens John de Mol vervolgens een probleem. Hij concludeert dan ook dat zijn eis om op korte termijn maatregelen te treffen, na drie maanden onderhandelen niets oplevert, omdat hij ’van het kastje naar de muur wordt gestuurd’.

„Afspraken die we tijdens de onderhandelingen met het bedrijf dachten te hebben gemaakt, werden vervolgens alsmaar niet vastgelegd in een definitieve overeenkomst. Het bedrijf heeft een rookgordijn van welwillendheid opgetrokken, maar heeft de gewenste maatregelen niet op tijd en niet op de juiste wijze willen vastleggen.”

’Stuitend’

De Mol laat dan ook in een persverklaring weten dat hij er door deze geschiedenis aan twijfelt of het bedrijf de bescherming van de consument hoog in het vaandel heeft staan. „ Waarom is het zo moeilijk voor Facebook om maatregelen te nemen tegen dit soort advertenties? Ik begrijp dit totaal niet en vind het stuitend dat een bedrijf dat miljarden winst maakt, zijn platform ter beschikking stelt aan criminelen met als doel om onschuldige mensen op te lichten. De enige reden die ik hiervoor kan bedenken is dat nog meer winst toch belangrijker is.”

Hij vraagt de rechter daarom alsnog vonnis te wijzen. „Ik kan dit niet langer tolereren en vraag de rechter daarom alsnog om vonnis te wijzen in deze zaak.”

