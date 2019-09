Excuses Nate Parker voor reactie verkrachtingszaak

„De afgelopen drie jaar zijn een enorme leerervaring voor mij geweest”, aldus Parker volgens onder meer Variety. „Drie jaar geleden was ik ongevoelig, en daardoor zijn er veel mensen gekwetst door mijn reactie, door de manier waarop ik daarmee om ben gegaan. Aan die mensen bied ik mijn excuses aan.”

Parker sloot in 2016 een miljoenendeal voor zijn eerste film, The Birth Of A Nation. Nog voor de film uitkwam, kwam een oude verkrachtingszaak tegen de regisseur en zijn co-scriptschrijver Jean Celestin bovendrijven. De twee werden in 1999 door een medestudent beschuldigd van verkrachting. Het vermeende slachtoffer pleegde in 2012 zelfmoord. Parker werd aangeklaagd en vrijgesproken. Celestin werd in eerste instantie veroordeeld, maar dat vonnis werd in hoger beroep ingetrokken.

De twee hebben altijd volgehouden dat de vrouw had ingestemd met seks, Parker herhaalde dat toen de beschuldigingen opnieuw aangekaart werden. Verder weigerde de regisseur de zaak te bespreken. The Birth Of A Nation werd tot die tijd gezien als grote kanshebber bij de Oscars, maar studio Fox Searchlight staakte na de ophef al snel alle promotie-activiteiten. De film flopte daarna.