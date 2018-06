Nieuwe plaat Prince komt uit in september

Het album bevat negen nummers die Prince in 1983 solo opnam in zijn huis in Chanhassen, zichzelf begeleidend op piano. Dat was een jaar voor zijn grote doorbraak Purple Rain uitkwam. De eerste single Mary Don't You Weep is donderdag uitgekomen.

De erven van Prince maakten eerder al bekend dat er in het najaar een nieuw album van de zanger uit zou komen. Bij het uitzoeken wat Prince allemaal nog op de plank had liggen, werden muziekstukken gevonden die niet achtergehouden mochten worden voor de fans, zo vonden de beheerders van de nalatenschap. Eerder dit jaar kwam ook al een nieuwe versie van de single Nothing Compares 2 U uit.

Op 21 april 2016 werd Prince dood werd aangetroffen in zijn wooncomplex Paisley Park. Onderzoek wees uit dat hij was bezweken door een overdosis fentanyl, een opiaat.