Twitteraars moe van ’exhibitionistische’ Heleen van Royen

Sterker nog, ze hebben het wel een beetje gehad met het thema seks. „Ze had zich dus kunnen beperken tot één zin: je moet er met elkaar over praten”, vindt iemand. Een ander vindt het boekje niet eens een onderwerp voor een talkshow over actualiteiten. „Een boek van Heleen van Royen dat niet over seks gaat, zou pas echt opzienbarend zijn.”

Een volgende meent dat het boekje alleen dient ’om de kassa te laten rinkelen’ en een volgende vindt de schrijfster ervan ’exhibitionistisch’. Maar niet iedereen wil er woorden aan vuil maken en iemand kiest dan ook veelzeggend voor: „Zucht...” Waarop een twitteraar zich verbaasd afvraagt: „Waarom is iedereen ineens zo boos op Heleen van Royen?”.